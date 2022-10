Imu | valanga di rimborsi | come ottenere la cifra record | chi deve fare subito richiesta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Fate molta attenzione all'Imu. Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha ribaltato le norme che riguardano il pagamento dell'imposta per i coniugi. E così sono partite in queste ore le richieste di rimborso per i coniugi con residenze diverse che dimostrano l'uso di due abitazioni diverseresidenze principali. La sentenza 209 della Corte Costituzionale del 13 ottobre ha di fatto spalancato le porte ai ricorsi per recuperare le imposte versate per gli ultimi 5 anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che limitava l'esenzione Imu solo alla prima casa, relegando l'altra a seconda e in quanto tale soggetta all'imposta sugli immobili. Con la pronuncia della Consulta non si è tenuti a pagare l'Imu sulla seconda casa se è la residenza di uno dei coniugi. Masi chiede il rimborso? Cone ricorda ...