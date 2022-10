“Ca*zo mollo” Ballando con le stelle | Iva Zanicchi imbarazza ancora | sui social è bufera

(Di domenica 30 ottobre 2022) Iva, imbarazzo nello studio televisivo dicon le. Esibizioni da grandi numeri quelle dei vip, pronti a conquistare la giuria anche grazie all’aiuto dei professionisti a loro fianco. Nell’ultima messa in onda del programma, Ivaha decisamente stupito, e questo non solo per la performance. Ivaracconta una barzelletta davanti alla giuria dicon le. Il noto volto della tv italiana sta decisamente dando il meglio sul palcoscenico del programma condotto da Milly Carlucci e nel corso dell’ultima puntata ha superato se stessa. Tutto è accaduto davanti ai giudici e poco dopo l’esibizione con il maestro Samuel Peron. Leggi anche: “Aiutatela”.con le, Iva ...

L'imbarazzo di Milly Carlucci , che non avrà probabilmente mai detto 'pene' in tutta la sua vita, reazione plastica ad un'82enne sempre più incontinente. In tutti i sensi.E qui Iva chiude il cerchio della gag con la battuta "hot": "Ma cos'è il pene" "Una specie di" Milly Carlucci imbarazzatissima. La barzelletta sortisce effetto a metà. In studio si ride,...