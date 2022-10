Anziana ruba al supermercato | ' Non ditelo ai miei nipoti' | il direttore le regala la spesa

(Di domenica 30 ottobre 2022) 'Nonai', queste le parole pronunciate in lacrime da un'di 82 anni sorpresa are in undi Ferentino, in provincia di Frosinone . Il suo primo pensiero è ...

... interrompendo la chiamata Leggi anche > Studentessa 23enne violentata nella sua camera al campus universitario: è ricoverata in ospedale Il furto Erano circa le 12:00 quando l'è entrata nel ...- - > La dinamica del furto - Erano circa le 12 quando l'è entrata nel supermercato nei pressi di casa sua. Prima si è diretta al banco dei salumi, poi si è avvicinata agli scaffali e ha ...Un’anziana di 82 anni è stata sorpresa rubare la spesa in un supermercato a Ferentino, in provincia di Frosinone. “Non ditelo ai miei nipoti” Uscita dal market, la donna è stata immediatamente fermata ...«Non ditelo ai miei nipoti», queste le parole pronunciate in lacrime da un'anziana di 82 anni sorpresa a rubare in un supermercato di Ferentino, in provincia di Frosinone. Il ...