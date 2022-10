Smart working | quanto mi costi | ' Fino a 400 euro l' anno' Rabbia dei dipendenti | ' Fateci tornare in ufficio'

Meglio andare in ufficio , che stare a casa inin attesa delle bollette pazze. Nel trevigiano, le aziende sono d'accordo con il lavoro agile, ma sono i dipendenti che non lo vogliono. 'È un fenomeno che stiamo osservando - conferma ...Abbiamo siglato due accordi sindacali con il Cdr che rafforzano e consolidano questa organizzazione, l'ultimo sullo, che includono e codificano l'impegno digitale equiparandolo all'...Meglio andare in ufficio, che stare a casa in smart working in attesa delle bollette pazze. Nel trevigiano, le aziende sono d'accordo con il lavoro agile, ma sono i dipendenti che non ...TREVISO - L'onda lunga del caro-bollette si abbatte anche sullo smartworking. Le aziende trevigiane sarebbero anche disposte a concederlo, ma i dipendenti o non lo chiedono o, se hanno ...