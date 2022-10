Sbanda e finisce fuori strada | Davide muore nella notte a 34 anni

(Di sabato 29 ottobre 2022) 10 giorni fa aveva festeggiato il compleanno di suo figlio. Poi, ladel 28 ottobre, alle 3, il destino ha voluto portare via il papà a quel bambino. Uno schianto terribile, a bordo di un suv Nissan bianco, che non ha lasciato scampo aHamrouni, 34di origini tunisine, residente a Cori, in provincia di Latina.era sposato con una ragazza del posto, era felice e innamorato della moglie e del figlio. Ma tutti i suoi sogni si sono spezzati ieri, quando la sua auto è finitain via Stoza. L’incidente è ancora da chiarire.ha perso il controllo del suv. L’auto ha iniziato are, facendo testa coda e ribaltandosi, schiacciandodopo che era stata sbalzato ...

