Salvini | Assolutamente sì al nucleare | non possiamo autolimitarci per ideologia

Roma, 29 ottobre 2022 "sì al nucleare perché non dobbiamo essere un Paese che per ideologia si autolimita". A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in ...

AGI/Vista - "Assolutamente sì al nucleare perché non dobbiamo essere un Paese che per ideologia si autolimita". A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il neoministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha recentemente dichiarato il ponte sullo stretto di Messina una sua personale priorità assoluta.