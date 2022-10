Router e sistemi mesh Wi-Fi 6 | i nuovi modelli D-Link

(Di sabato 29 ottobre 2022) I prodotti della serie EAGLE PRO AI AX3200 combinano il Wi-Fi 6 con le tecnologie AI per offrire una connettività più smart, sicura e veloce garantendo una copertura e una capacità incredibili MILANO – D-, leader mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, ha annunciato oggi l’arrivo in Italia deissimi SmartEAGLE PRO AI AX3200. Sfruttando la potenza dell’Intelligenza Artificiale e combinandola con l’innovativa tecnologia Wi-Fi 6, iprodotti offrono velocità più elevate, maggiore capacità e minor sovraccarico della rete per tutti coloro che desiderano migliorare la propria connessione Wi-Fi casalinga. Progettati per la moderna smart home con un numero elevato di dispositivi connessi alla rete, lo Smart(R32) e i ...

