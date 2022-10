Roma | piromani in azione | a fuoco un cassonetto | distrutto anche un monopattino elettrico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nella serata di ieri, 28 ottobre, i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in via Lattanzio nei pressi di viale delle Medaglie d’Oro per l’incendio di un. Un rogo persistente che ha coinvoltounin sharing parcheggiato poco distante. Si è trattato di fiamme persistenti che hanno rischiato di espandersi mettendo in pericoloaltri mezzi in sosta e le vicine abitazioni. Per fortuna, però, ilè stato domato ed è stato evitato il peggio. Le indagini dei Carabinieri I militari, però, come di consueto hanno avviato indagini per stabilire la natura del rogo. Sono stati sentiti i presenti e verranno, probabilmente esaminatieventuali video di telecamere presenti in zona. Una indagine utile ad escludere la natura ...