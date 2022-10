Resta impigliato con lo zaino nella porta di un vagone della metro | Poi il dramma davanti ai passeggeri

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Vogliamo chiarezza”. È lo sfogofamiglia di un ragazzo di 20 anni morto dopo che il suoè rimastonelle portepolitana, che lo ha trascinato via Una morte agghiacciante sulle cui cause la famiglia chiede chiarezza perre a galla la verità e capire se potesse essere evitata. È quella L'articolocon lodi unPoi ilaiNewNotizie.it.

Fanpage.it

Si è trattata della nona vittima in un anno sui mezzi pubblici newyorkesi, ora salite a dieci in seguito al decesso del 20enne rimastonella porta del treno.Leggi anche >con lo zaino nelle porte della metropolitana, 20enne muore trascinato dal treno FOTO Leggi anche > La fidanzata si rifiuta di fare sesso, lui la uccide e la decapita ... Il velo resta impigliato nel go-kart, 15enne muore soffocata durante una gara La mamma si addormenta sul divano con la bambina di 6 settimane in braccio, ma la piccola le scivola dalle braccia e muore. Lilly-Marie Tina Harris non è riuscita a sopravvivere al ...Disattese le regole di divieto per abiti larghi durante le gare: il suo velo le resta impigliato nel motore del go-kart ed una 15enne muore soffocata ...