Quando cambiare l’ora a ottobre 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Come di consueto, le lancette saranno spostate indietro di un’orasaranno le 3 di notte di domenica 30: gli strumenti più vecchi dovranno essere cambiati manualmente mentre quelli più tecnologici (pc, smartphone, ecc.) andranno automaticamente a posizionarsi da soli nelrio corretto. In pratica, alle 3 di notte gli orologi dovranno segnare le 2. È pratica comune, comunque, non svegliarsi necessariamente in piena notte ma ricordarsi di spostare indietro le lancetteci si alzerà la mattina o spostarli indietro direttamentesi va a dormire.solare rimarrà in vigore per i prossimi 5 mesi fino alla fine del mese di marzo 2023poi torneremo a spostare le lancette in avanti. Come dice il nome stesso, “legale” riferito ...