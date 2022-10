Prove libere 1 Gran Premio Messico | il fulmine Sainz sbaraglia tutti

(Di sabato 29 ottobre 2022) La prima sessione dideldi Città delsi è conclusa in anticipo a causa di un problema sull’AlphaTauri guidata dallo junior driver Liam Lawson. Il più veloce diè stato Carlos, autore del miglior tempo in 1:20.707. Il pilota della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc (distaccato di soli 46 millesimi). Andiamo a conoscere in dettaglio cosa è successo e i momenti più importanti di questa gara. Gp: dove è possibile vederla?: il miglioramento della Ferrari La Ferrari quindi era in forma anche nel finale di gara perché il secondo posto è andato a ...

Con 11 punti di ritardo dall'Alpine a tre gare dal termine, l'obiettivo della McLaren è chiaramente quello di provare a sopravanzare i rivali francesi per raggiungere la quarta posizione nella ...ROMA - Andreas Seidl ha parlato dopo la sentenza della Fia sul caso budget cap che in Formula 1 vede coinvolta la Red Bull . Il team principal di McLaren , nel venerdì dial Gran Premio del Messico , si è mostrato piuttosto contrariato riguardo al verdetto su cui si è pronunciata la federazione. " Diciamo che dopo la pubblicazione del comunicato della FIA ...ROMA - Andreas Seidl ha parlato dopo la sentenza della Fia sul caso budget cap che in Formula 1 vede coinvolta la Red Bull. Il team principal di McLaren, nel venerdì di prove libere al Gran Premio del ...Un venerdì di difficile interpretazione per via delle FP2 dedicate ai test Pirelli, ma quanto emerso sembra rispecchiare in pieno lo storico di questa stagione: Ferrari molto buona in trazione e nel l ...