Non se ne parla quasi più | ma la siccità continua a mordere

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le lunghe giornate afose senza una goccia di pioggia, il Po in secca, il possibile razionamento delle risorse idriche: ricordiamo tutti a quali immagini e preoccupazioni abbiamo associato la parolanon più di un paio di mesi fa. Adesso, con l’autunno in corso e qualche pioggia in più, il tema è passato in secondo piano. Eppure, anche se l’emergenza propriamente detta è rientrata, la situazione resta seria, specialmente tra Piemonte e Lombardia. Lo ha evidenziato anche il bollettino del 13 ottobre dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po: le precipitazioni al di sotto della media stagionale e le temperature insolitamente calde stanno rischiando di «allungare la coda della stagione più siccitosa di sempre» anche nei mesi autunnali. Con il termine, specialmente nel linguaggio dei media, si ...

Fanpage.it

... ma soprattutto di destinazione perché Lettain primis di opposizione parlamentare e il capo di Mani Pulite di opposizione civile. Ora, l'opposizione parlamentareappare in partenza, per ...News correlate Al ministero del lavoro ora sianche degli autonomi Aria nuova a Via Veneto! ... Lavoro gratis (quasi) vietato Stop al lavoro gratuito dei professionisti per la p.a., madel ... Meloni attacca Speranza, non parla di vaccini e archivia l'emergenza Covid (con un occhio ai No Vax) L'importante era non fare danni e bisogna dire che, questa volta, non ne sono stati fatti. La Banca Centrale Europea e soprattutto la presidente Christine Lagarde, nella riunione di ...Laurent Mekies commenta a nome della Ferrari la penalità ricevuta dalla Red Bull sul caso Budget Cap: "Bene che la Fia abbia fatto chiarezza, ammettendo l'illegalità. Non possiamo essere contenti dell ...