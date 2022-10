Nedved su Conte alla Juve | ' Usciranno altri nomi'

e la smentita su: "Piena fiducia in Allegri"ha successivamente parlato anche della questione infortuni: "Non voglio cercare alibi, ma se prendiamo tutti gli assenti come Di Maria,...La prima eliminazione alla fase a gironi di Champions League subita dalla Juventus da otto anni a questa parte ha lasciato strascichi psicologici inevitabili nell'ambiente bianconero, ai quali si è ...Le dichiarazioni del vicepresidente bianconero ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato contro il Lecce ...Prima della partita di Lecce il vice presidente dei bianconeri ha glissato sul futuro di Allegri, reduce dalla delusione dell'eliminazione dalla Champions League ...