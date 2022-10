Meloni a Sharm el - Sheikh | uno sfregio alla memoria di Giulio Regeni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ha apprezzato gli auguri e i complimenti dell'uomo che èguida di un regime responsabile della brutale uccisione di un cittadino italiano e di aver fatto di tutto e di più per occultare la verità,...

A costui Giorgiastringerà la mano ael - Sheikh., poi, lunedì 7 e martedì 8 novembre, andrà in Egitto, per il vertice del Cop27 ael - Sheikh, il 15 e 16 novembre parteciperà al G20 a Bali.Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news. Meloni al lavoro su bollette, tasse e manovra di bilancio. LIVE ...Giovedì 3 novembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles per incontrare i vertici delle Istituzioni europee. Il Presidente Meloni incontrerà il Presidente del Par ...