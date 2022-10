La Meloni? Deve Conte la spara grossa | oltre l' imbarazzo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Giuseppe, l'uomo dei Dpcm e delle restrizioni che non hanno portato a grandi risultati, consiglia al neopremier di studiare. Proprio così. Ospite Accordi&Disaccordi sul Nove, il leader del Movimento 5 Stelle si sofferma sulla proposta del nuovo governo di innalzare il tetto al contante. Proposta che l'ex presidente del Consiglio boccia: "Lastudiare di più. Dire che il tetto al contante penalizza i più poveri non sta né in cielo né in terra". Poi, nello studio di Luca Sommi, prende di mira la frase pronunciata dalla leader di Fratelli d'Italia. Frase, poi ritrattata, di Pier Carlo Padoan, Con le parole del ministro dell'Economia nei governi Renzi e Gentiloni il premier aveva sostenuto che non ci fosse alcuna correlazione tra l'innalzamento del tetto al contante e l'evasione fiscale. "Lo voglio dire chiaro ...

... Giorgia- Discorso Fiducia Camera - 25 ottobre 2022 Watch this video on YouTubeha ... Ovviamente per avere una crescita economica, lo Statospendere più di quanto incassa e questo ...L'AQUILA - 'Dal governomi aspetto grandi cose, per l' Abruzzo è un'opportunità eccezionale. Il presidente del ... A Marsilio è stato chiesto quale sia la priorità per l'Abruzzo: 'completare ...L’AQUILA – “Dal governo Meloni mi aspetto grandi cose, per l’Abruzzo è un’opportunità eccezionale. Il presidente del Consiglio è stato eletto nel collegio L’Aquila-Teramo, un legame con il nostro terr ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto presso ...