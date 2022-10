Inter | Lukaku tocca quota 100

... il tecnico nerazzurro potrà contare praticamente su tutte le sue frecce, compreso Romelu. A ... Formazioni UFFICIALI- SampdoriaINTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Dumfries,...Romelual Meazza potrebbe disputare almeno mezzora per mettere minuti importanti nelle gambe ... Due ritorni importanti per l', considerando il peso specifico del centravanti belga e del ...Dopo la bella vittoria sul Viktoria Plzen l'Inter vuole recuperare terreno in campionato. A San Siro arriva la Sampdoria dell'ex Stankovic. Inzaghi lascia ancora in panchina Lukaku e si affida a Lauta ...INTER-SAMPDORIA 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA 20.45 - Calcio d'inizio del match per la Sampdoria: PARTITI! 20.44 - Skriniar e Bereszynski davanti a Massimi per ...