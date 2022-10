Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | grande novità per la coppia più amata del GF Vip | “E’ il nostro primo step”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 29 ottobre 2022)ospite di Verissimo, ha svelato una grandissimaa Silvia Toffanin in merito alla sua relazione d’amore con: “Preferisco godermi a pieno questo amore bellissimo, però già il fatto che dopo due anni siamo ancora innamorati, felici e siamo ancora qua, per me già è unarisposta”.svela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.