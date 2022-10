Evasione | dal contante al condono | così il governo Meloni entra in rotta di collisione con le raccomandazioni Ue e i target del Recovery

(Di sabato 29 ottobre 2022) Per far capire che tira aria di liberi tutti bastano poche frasi. Si picconano anni di sforzo per promuovere i pagamenti tracciabili annunciando un innalzamento del tetto al, con la giustificazione che “la Germania non ce l’ha” e “penalizza i più poveri”. Si ufficializza che il nuovo “patto fiscale” tra Stato e cittadini poggerà su estensione della flat tax per gli autonomi, tassa piatta sugli incrementi di reddito e un nuovoopportunamente battezzato “tregua“, mentre la lotta all’– nel Paese in cui è notoriamente un fenomeno di massa – si concentrerà su “evasori totali, grandi imprese e grandi frodi sull’Iva”. Si attacca dall’aula del Senato l’Agenzia dellete. Si adotta come motto “non disturbare chi vuole fare”. Il messaggio subliminale nascosto dietro le dichiarazioni programmatiche ...

