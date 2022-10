“Dovremmo scusarci con Memo Remigi” Dopo la bufera | la vip difende il cantante

(Di sabato 29 ottobre 2022) Continua a far discutere il caso dell’allontanamento dida Oggi è un altro giorno. Ilè stato sospeso dalla Raiche in rete ha iniziato a circolare un video in cui si notapalpeggiare Jessica Morlacchi, ospite fissa del programma condotto da Serena Bortone: “A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”. In apertura della puntata di Oggi è un altro giorno del 27 ottobre Serena Bortone ha annunciato l’esclusione di: “Come ...

Fanpage.it

I numeri sono importanti, ma non spiegano tutto. Milano si conferma la città più cara dove fare la spesa (a Napoli costa la metà) e basta frequentarla qualche giorno per accorgersi che tutto " ...I numeri sono importanti, ma non spiegano tutto. Milano si conferma la città più cara dove fare la spesa (a Napoli costa la metà) e basta frequentarla qualche giorno per accorgersi che tutto " ... Caterina Collovati: Dovremmo scusarci con Memo Remigi, umiliata una persona perbene La voce fuori dal coro sul caso dell’allontanamento di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno per la palpata a Jessica Morlacchi arriva da Caterina ...I numeri sono importanti, ma non spiegano tutto. Milano si conferma la città più cara dove fare la spesa (a Napoli costa la metà) e basta frequentarla qualche giorno per accorgersi che tutto – sopratt ...