De Luca | Fermare il bagno di sangue che è in atto in Ucraina | dobbiamo farlo per i giovani

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2022 "Mediterraneo significa apertura, siamo la regione più giovane d'Italia e per ibloccare ildiche è in. Mentre parliamo migliaia di persone muoiono. Bisogna bloccare la guerra e insediare una conferenza di pace con le Nazioni Uniti alla quale deve partecipare la Cina popolare", le parole di Dea margine della manifestazione per la pace a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Manifestazione De: ' Forte messaggio di pace ' ' Son passati ormai otto mesi dall'inizio di ... Che per noi è il cessate il fuoco, quello che consentirà di riaprire il dialogo, diil bagno ...'Il cessate il fuoco consente di aprire il dialogo eil bagno di sangue che è in corso, e ... spiega il governatore Dementre si volta intorno per ammirare la piazza piena. Poi, per ...Alla fine la piazza affollata, ieri mattina, spegne veleni e polemiche dei giorni scorsi. Con De Luca raggiante che azzarda parlando di 50mila presenti: saranno poco più della metà ...iazza del Plebiscito diventa piazza di pace oggi per la Marcia promossa da Vincenzo De Luca e dalla Regione Campania per dire no alla guerra in Ucraina. Migliore del previsto l'affluenza, più di 25mil ...