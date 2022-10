Vladimir Putin | ' L' era del dominio globale occidentale sta diventando un ricordo del passato'

- lucraina - rifiuta - i - negoziati - su - ordine - degli - usa_87b4f3d1 - 3d6e - 473d - 8579 - 5e4d3db7908b.html https://tass.com/politics/1528897 (Discorso) http://en.Il presidente americano "non ha intenzione" di incontrare al G20 di Bali, in Indonesia,. Lo ha riferito la Casa Bianca spiegando come Joe Biden non abbia intenzione "di sedersi ad un ...Non è una novità che ai piloti russi e bielorussi sia impedito di partecipare alle competizioni motociclistiche internazionali di competenza della FIM a causa della guerra in Ucraina, innescata dall'i ...Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ha parlato al Valdai Discussion Club, della attuale situazione geopolitica.