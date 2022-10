Una vita da Anconetani

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ainizio anni Novanta sulla rete ammiraglia della tv pubblica andava in onda all’ora di pranzo la trasmissione “Piacere Raiuno”. Piero Badaloni, Toto Cutugno e Simona Marchini raccontavano l’Italia, fermandosi per una settimana in una città. La puntata dedicata a Pisa andò in diretta dal Teatro Verdi, dove fece un ingresso trionfale Romeo, il presidente della squadra di calcio in quel momento in Serie A., di cui ricorre il centenario il 27 ottobre, rappresentava per i risultati calcistici e il suo modo di fare, che non lasciava di certo indifferenti, il biglietto da visita di Pisa in tutto il paese. Ad accompagnarlo il nipotino Matteo, mentre in prima fila a seguire l’evento l’intera formazione nerazzurra 1990-91. Tra gli altri si riconoscono un giovane Diego Simeone, sì proprio l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid, Mario ...