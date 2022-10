Tale e quale show 2022 | Andrea Dianetti è Gianni Togni video e gallery

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella puntata del 28 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione dell’attore e doppiatorenei panni di, con il brano Giulia. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mara Venier” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.ha cantato abbastanza bene, ma nel timbro non somigliava in modo particolare all’originale, lo ricordava a tratti, ma nulla più. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto ...

Permotivo sempre più persone scelgono ogni anno di ricorrere all'istallazione di sistemi ... non si può ignoraresia il consumo di un antifurto , in modo da poter scegliere con criterio se ...In merito a quella nota è arrivata successivamente una comunicazione inviata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato nellasi precisa che '...Nella puntata del 28 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la politica Alessandra Mussolini nei panni della zia Sophia Loren c ...A Tale e Quale Show 2022, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Biagio Izzo interpretano Carreras, Pavarotti e Domingo | Video ...