Settore Giovanile | programma gare

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancora un weekend ricco di appuntamenti interessanti per le formazioni giovanili del Pisa Sporting Club. Il match clou è sicuramente quello della Primavera impegnata, come la Prima squadra, in casa del Benevento; ma anche gli impegni di Under 17 e Under 16 sono di sicuro interesse. Il: Campionato PRIMAVERA 2Benevento-Pisa (sabato, ore 11.00)Centro “Avellola”, via Avellino, Benevento Campionato UNDER 17Pisa-Sassuolo (domenica, ore 15.00)Campo “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina Campionato UNDER 16Pisa-Bologna (domenica, ore 15.00)Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa Campionato UNDER 14Pisa-Siena (domenica, ore 11.00)Campo “Gemignani”, via di Oratoio 230/A, Pisa Campionato UNDER 13Lucchese-Pisa (domenica, ore 11.15)Campo “Garignano”, via di Sant’Alessio, Lucca Campionato UNDER 13Pisa-L’Aquila (sabato, ore 15.30)Campo “Zara”, via del Viadotto 8, ...