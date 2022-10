Nessuno in Nba vale (e cresce) quanto i Golden State Warriors

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Passano gli anni e idiventano sempre di più il modello vincente per eccellenza all’interno dell’Nba, con un distacco sulle inseguitrici che non smette di dilatarsi. Tanto nei risultati sportivi, con sei Finals e quattro titoli negli ultimi otto anni a testimoniarlo,da un punto di vista economico, come suggerito dalla faraonica spesa attuale per gli stipendi dei giocatori. E, soprattutto, come sancito definitivamente dalla classifica pubblicata proprio oggi da Forbes. È notizia delle ultime ore, infatti, che la franchigia di proprietà di Joe Lacob sia diventata quella dal valore più alto dell’Nba: oltre 7 miliardi di dollari, secondo la rivista specializzata americana. Grazie a una impressionante crescita del 25 per cento rispetto al 2021, glihanno dunque ...