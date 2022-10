Marcia su Roma compie un secolo | come andarono le cose

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Oggi lasu, che ha dato il via alla dittatura fascista,un. Un’esperienza ventennale che ha segnato nel bene e nel male la storia d’Italia, suscitando ancora oggi polemiche, critiche ed entusiasmi. Benito Mussolini, direttosi acon decine di migliaia di militanti in camicia nera, ottenne l’incarico dal Re Vittorio L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Leggi Anchesu, annullata la cena fascista a Piacenza per il centesimo anniversario In poco tempo Mussolini forma un governo di coalizione, composto da una maggioranza di ministri ...L'insurrezione fascista di 100 anni fa ebbe successo soprattutto perché Mussolini aveva preparato politicamente il terreno con ...Centinaia di studenti e studentesse dell'universita' La Sapienza di Roma si sono riunite oggi pomeriggio in assemblea davanti alla facolta' ...Centenario della marcia su Roma, l'avvenimento che aprì la strada alla dittatura fascista di Benito Mussolini. Alla vigilia dell'anniversario, che ricorre ...