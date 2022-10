Lazio | allenamenti ripresi verso la Salernitana | dubbio Milinkovic-Savic | è diffidato

(Di venerdì 28 ottobre 2022)subito al lavoro con glia due giorni dal match di campionato contro la. Gli uomini di Sarri, reduci dalla vittoria in Europa League contro il Midjtylland, si sono allenati nella giornata di oggi con un lavoro di scarico per i titolari di ieri sera. La seduta è poi proseguita con prove tattiche ed esercitazioni sulle palle inattive. A livello di formazione non sembrano esserci molti dubbi per il tecnico biancoceleste, con la questione però legata ache è. Sarri dovrà quindi valutare il suo impiego, considerando che un’ammonizione porterebbe il serbo a saltare il Derby della prossima settimana. Al momento peròsembra comunque andarela titolarità. La ...

Lazio News 24

Questala diverte 'Io mi diverto durante gli, già è un bel segnale. Il senso del divertimento è contagioso, se i calciatori lo fanno in campo lo trasmettono anche ai tifosi. Un ...... poi un anno in Eccellenza Abruzzo con il Montoro al Vomano e infine il ritorno nel, dove ...dalla determinazione e dalla voglia di arrivare che ho visto nella squadra in questi primi. ... Allenamento Lazio: due difensori a riposo. Le ultime in vista della Salernitana Allenamento Lazio: ripresa dei lavori a Formello in vista della Salernitana. Due difensori a riposo, le ultime Ripresa dei lavori in casa Lazio dopo l’importante vittoria contro il Midtjylland in Euro ...StampaDopo tempo immemore riaprono le porte dell’Arechi per un allenamento della Salernitana e tifosi e ultras rispondono presenti all’appello della Curva Sud Siberiano. All’Olimpico non ci saranno in ...