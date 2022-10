Il Paradiso delle Signore | trame fino al 4 novembre | Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il, anticipazioni tval 4ed è stato inin Sud America per tutto il tempo della sua scomparsa Continua l’appuntamento con Il, la soap più amata dal pubblico italiano. Le anticipazioni relative agli episodi della settimana prossima puntano gli occhi sul ritorno di. Il marito di Anna Imbriani è ancoraed è proprio quest’ultima ad aver scoperto la verità sulla sua scomparsa: l’uomo, infatti, per tutto questo tempo è stato prigioniero in undel Sud America. Anna racconta l’intera faccenda a Salvatore, spiegando che la sua ...