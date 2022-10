“Ho avuto fortuna | è morto un altro al posto mio” | la testimonianza di Pablo Marì sull’accoltellamento di Assago

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sarà operato in giornata per le ferite riportate durante un attacco con coltello avvenuto alle sue spalle mentre faceva la spesa insieme alla moglie e al figlio:, calciatore del Monza, è uno dei feriti della serata di follia avvenuta ieri al centro commerciale Milanofiori di: un 46enne con problemi psichici, Andrea Tombolini, ha accoltellato sei persone, uccidendone una, prima di essere braccato.è fuori pericolo, ha trascorso la notte all’ospedale Niguarda di Milano, ma i suoi compagni di squadra si sono spaventati molto. L’ad del club, Adriano Galliani, è andato a trovarlo in ospedale insieme all’allenatore Raffaele Palladino. “Mi ha detto: hosuerte, perché ho visto morire unalmio”, ha raccontato Galliani, cui ...