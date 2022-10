Giustizia | Cerved | se veloce valore Npl da 7 a 12 | 7 miliardi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MILANO – Con gli attuali tassi di recupero e durate di estinzione delle procedure, ilstimato dei crediti in sofferenza in Italia supera di poco i 7di euro, ma la cifra potrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo i 12,7, se tutti i tribunali fossero efficienti come quello di Ferrara, il piùdal punto di vista sia delle procedure fallimentari che delle esecuzioni immobiliari. Lo afferma una ricerca di, che ha analizzato come i tempi dellacivile italiana si ripercuotano anche sulla gestione dei crediti deteriorati, provocando una riduzione dei tassi di recupero e deldegli Npl, con effetti negativi sul mercato del credito e sulla solidità dell’intero sistema economico. La joint venture La Scala ...

I tribunali più virtuosi sono a Ferrara (3 anni e 4 mesi per chiudere un fallimento), Tolmezzo, Trieste, Crotone, Como, Forlì, Tortona, Genova, Novara, Udine, Torino e Rimini, i più lenti a Barcellona