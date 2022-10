Covid | il governo congela le multe ai No Vax Via le mascherine da ospedali e Rsa

Questa è l'indicazione che arriva dale da parte del neo ministro della Salute Orazio Schillaci . Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti. Oggi la malattia daè completamente ...Non solo in chiave anti, ma ad esempio anche per evitare la diffusione dell'influenza. Stiamo ... Si legge sul sito istituzionale delnella parte dedicata all'uso della certificazione ...Da novembre lo stop alle protezioni in ospedali e rsa. Il ministro Schillaci: “Torniamo a una maggiore liberalizzazione”. Un emendamento per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...