Spalletti svela un retroscena accaduto in panchina con Kvaratskhelia | lo ha detto in conferenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Napoli di Lucianocontinua il suo cammino trionfale in UEFA Champions League, gli azzurri vincono 3-0 contro i Rangers Glasgow, quinta vittoria di fila in Champions League e dodicesima consecutiva in tutte le competizioni. Gli azzurri hanno ottenuto la vittoria grazie alla doppietta del Cholito Simeone e alla prima rete in azzurro di Leo Ostigard, il Cholito continua a mantenere una media gol da paura: un gol ogni 49 minuti per l’attaccante argentino. Le dichiarazioni diinstampa Durante il post-partita è intervenuto instampa Luciano, di seguito le sue dichiarazioni: “Rendere tutto più facile del previsto? La cosa più importante per i miei ragazzi è la disponibilità che hanno nel farsi trovare sempre pronti in qualsiasi tipo di ...