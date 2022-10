Spalletti a Chiellini | «Hai visto Kim? È un animale incredibile»

(Di giovedì 27 ottobre 2022)parla di. L’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Rangers 3-0.: questo Napoli somiglia a qualche sua vecchia squadra? «Ma tu cosa ci fai lì? Non lo sapevo (ride, ndr). Ho avuto fortuna perché ho sempre avuto giocatori tecnici e veloci nel reparto offensivo, sono sempre state squadre che facevano viaggiare la palla e divertivano, ma sicuramente la Roma divertiva, ha fatto un calcio eccezionale. Anche lì avevo dei calciatori bravissimi».chiede ase ha. Poi parla lui del suo difensore «Un, ha una frequenza di gambe e una forza di impatto ...

CalcioNapoli24

Quando all'Inter passavano allenatori comeo Gasperini (ne cito due importanti) e ... almeno in qualche figura, anche bianconere nella storia ma capaci (penso a Del Piero e). ...In difesa ha salutato, Bonucci ha un anno in più e Bremer si deve ancora inserire. Se a ... Il Napoli diventicinque anni dopo potrebbe emulare il gruppo maradoniano Potrebbe. Ha ... Spalletti: "Chiellini, hai visto Kim E' un animale! Questo Napoli somiglia alla mia Roma" Dopo il 3-0 ai Glasgow Rangers, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.Dopo il 3-0 ai Glasgow Rangers, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.