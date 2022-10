Sinner-Medvedev | ATP Vienna 2022 | quando si gioca | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Jannikaffronterà Daniilnei quarti di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre sul cemento indoor della capitale austriaca. Si preannuncia un big match rovente: il tennista italiano, che non ha destato ottime impressioni contro l’argentino Francisco Cerundolo in due set, sarà chiamato a fronteggiare il fuoriclasse russo, capace di surclassare il padrone di casa Dominic Thiem. Jannik, attuale numero 12 del ranking ATP, dovrà alzare sensibilmente l’asticella se vorrà tenere testa all’ex numero 1 del mondo, che partirà con tutti i favori del pronostico. Il 21enne altoatesino ha perso tutti i tre precedenti disputati contro l’attuale numero 4 del ranking: l’ottavo di finale a Marsiglia nel 2020 dopo aver vinto il primo set; il quarto di finale a Marsiglia nel 2021 ...