Serie A | La Lazio di Sarri subentra a ‘Churripi’ | ne ha 569? senza subire gol

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 2022-10-27 14:24:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Maurizio, Dopo una vita che ha unito il suo lavoro nel settore bancario con i banchi, è diventato famoso in tutto il mondo in concomitanza con la sua firma per Npoles nel 2015. Il ‘smo’ o ‘ball’ conquistò l’Italia.ha passato Chelsea (2018-19) e Juventus (2019-20) prima di approdare alla. Ci ha messo poco più di un anno, ma ha costruito una squadra che gioca bene -i suoi 23 gol lo rendono il terzo miglior attacco del calcio- e inoltre è una fortezza inespugnabile. Quattro nuovi arrivati ??(Provedel, Romagnoli, Casale e Vecino) hanno fatto ‘pesi massimi’ come Acerbi, Luiz Felipe Ramos, Strakosha o Reina. L’undici tipo ...