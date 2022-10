Pista d' atletica | c' è l' accordo con la Metrocittà - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tutto pronto per la realizzazione del nuovo impianto al polo scolastico di via Sanzio. L'inizio dei lavori è previsto per l'aprile del ...

gonews

Tutto pronto per la realizzazione del nuovo impianto al polo scolastico di via Sanzio. L'inizio dei lavori è previsto per l'aprile del ...... il rifacimento della pavimentazione dellad', la climatizzazione della Biblioteca Lazzerini e la manutenzione e riqualificazione di diversi impianti sportivi e scuole, oltre a vari ... Pista d'atletica Empoli, costerà 7 milioni: lavori da aprile 2023 Di corsa su ogni terreno. Tanti gli argomenti nella nuova puntata del talk di Atletica TV con la montagna e il trail in primo piano insieme al coordinatore tecnico del settore Paolo Germanetto, alla v ...Di corsa su ogni terreno. Tanti gli argomenti nella nuova puntata del talk di Atletica TV con la montagna e il trail in primo piano insieme al coordinatore tecnico del settore Paolo Germanetto, alla v ...