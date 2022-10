Naso bionico per restituire olfatto | test sull’uomo con occhiali prototipo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – La perdita di, in termini scientifici anosmia, è stata uno dei sintomi più evidenti e comuni di Covid-19, soprattutto nelle prime ondate epidemiche. Anche se ora, con Omicron, è molto meno frequente, alcuni pazienti non hanno ancora recuperato, parzialmente o totalmente, l’. Ma i pazienti Covid non sono gli unici colpiti: capita che alcuni pazienti con malattie neurologiche come il Parkinson ne siano affetti. Due ricercatori americani che da 40 anni lavorano sull’anosmia hanno sviluppato un, una protesi inserita in un paio di, che invia segnali a un recettore sottopelle che a sua volta traduce gli odori in impulsi elettrici, captati dal bulbo olfattivo, struttura dell’encefalo. I ricercatori americani del Dipartimento di Fisiologia e Biofisica ...

