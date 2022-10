Monza | Pablo Marì in ospedale a Galliani | “Voglio giocare lunedì Ho avuto fortuna”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Adrianoha parlato delle condizioni di, difensore delaccoltellato poche ore fa in un centro commerciale di Assago. Il dirigente del club brianzolo ha fatto visita al giocatore, che è arrivato inin codice rosso ma che ora è fuori pericolo di vita. “ha una forza incredibile, io e Palladino siamo andati a trovarlo – ha spiegato– E’ lucido e ha detto chesera vuole essere in campo ma ha anche detto di aver‘suerte’,“.su: “Ferita profonda sulla schiena, ma non in pericolo di vita” SportFace.

Le parole dell'amministratore delegato delAdriano Galliani che ha raggiuntoMarì all'ospedale Niguarda dopo ...Tra i feriti c'è il calciatore delMarí che si trovava lì con moglie e figlio. Il giocatore è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Niguarda e ricoverato in codice rosso per ...Pablo Marì probabilmente è vivo per miracolo. Lo ha fatto capire Adriano Galliani, l’amministratore delegato del Monza, che ha avuto modo di parlare con il difensore spagnolo dei biancorossi, ferito ...Pablo Marì Villar: chi è il calciatore ferito al torace durante l’accoltellamento al centro commerciale Milanofiori di Assago ricoverato in codice rosso