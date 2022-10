Modello iberico e divisione gas-rinnovabili | la via energetica che serve all’Ue

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Alla vigilia del Consiglio Energia dell’Unione Europea la Commissione ha fatto circolare un documento in cui ha di fatto criticato l’idea di estendere all’Europa intera ilvalido da inizio giugno per Spagna e Portogallo. Non un vero tetto ai prezzi ma l’imposizione di fatto di una soglia massima che i privati pagano per InsideOver.