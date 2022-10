Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno | Intollerabile

È finita come tutti si aspettavano:è stato sospeso da Oggi è un altro giorno . Tutto è cominciato venerdì scorso, qualche una spettatrice molto attenta ha scritto questo tweet (correlato da un video di 20 secondi): "...'Da lunedìnon fa più parte del nostro gruppo di lavoro.in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per ...Jessica Morlacchi, classe 1987 è una cantante e bassista diventata famosa come leader del gruppo Gazosa. La band vinse Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte ed era composta ...La mano di Memo Remigi scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi, una molestia in diretta su Rai1. Ad annunciarlo Dagospia, trovando conferma ...