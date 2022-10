Agenzia ANSA

Almeno 17 cadaveri di civili e soldati sono stati trovati in una fossa comune scoperta nel distretto di Boriv nella regione di Kharkiv. Lo afferma in un messaggio sul canale telegram la polizia ...Come le speculazioni relative alla famigerata "bomba sporca" chepotrebbe usare contro i russi:... Condannato a 21 anni di carcere, non si è maila prova che fosse effettivamente in grado ... Kiev, trovata fossa comune con 17 cadaveri a Kharkiv Almeno 17 cadaveri di civili e soldati sono stati trovati in una fossa comune scoperta nel distretto di Boriv nella regione di Kharkiv. Lo afferma in un messaggio sul canale telegram la polizia nazion ...L’Ucraina ha fatto saltare il tavolo dei negoziati dopo che insieme alla Russia era stata trovata una delicata intesa per la pace: è la versione di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che citato da ...