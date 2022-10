F1 Gp Messico | 2022 | Ricciardo | “Mateschitz mi ha fatto realizzare sogni | persona eccezionale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Danielha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota della McLaren ha speso parole importanti per Dietrich, fondatore della Red Bull venuto a mancare nei giorni scorsi: “Nella mia vita ho incontrato due categorie di persone così buone, i miei genitori e Dietrich. E’ anche grazie a lui che ho realizzato i miei, non voleva mai elogi in pubblico e per questo stava in disparte. Quel che faceva lo faceva solo per bontà, era unarimasta umile anche dopo il grande successo.” L’australiano della McLaren poi ha tracciato un bilancio della stagione: “E’ stata sicuramente difficile, non è andato come avremmo voluto. Adesso cercheremo di fare bene in ...