In seguito alle accuse di grassofobia, Taylor Swift ha rimosso la scena in cui, nel video di 'Anti - Hero', appariva la scritta 'fat' sulla. Le paure di Taylor Swift Ai fan di Taylor Swift non è sconosciuta la parte della cantante sensibile a questa tematica, che ha vissuto in prima persona. Nel documentario del 2020 'Miss ...Una delle due Swift, con addosso un costume da scena, guarda l'altra mentre si pesa nel bagno di casa e scuote la testa in segno di disapprovazione quando sullaal posto di un numero appare ...Il gotha del motociclismo mondiale è nuovamente coinvolto in un vecchio dibattito: il peso minimo. Questa condizione, obbligatoria in Moto3 e Moto2, non esiste in MotoGP. Qualcosa di simile accade nel ...Enrico Musso: “Per l’Europa avere un solo fornitore sarebbe un rischio, lo abbiamo visto con il gas russo” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...