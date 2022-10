Ultime Notizie – Grillo torna in scena | a febbraio in tour con nuovo spettacolo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, Beppeincon unal via da. Il fondatore e garante del M5S – oggi a Roma per conoscere i neo eletti pentastellati – tornerà a calcare lanei teatri, con unin cui, stando a fonti vicine al comico genovese, tornerà a parlare di sé ma anche dei temi a lui più cari. Bocche cucite sul titolo delshow, che tuttavia dovrebbe essere reso noto molto presto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Oggi a Bruxelles, nel cuore dell'Unione europea, abbiamo riunito esperti, policymakers e le stesse imprese per un confronto sul percorso da seguire in occasione della celebrazione di queste. ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Governo Meloni, le ultime notizie. Oggi fiducia al Senato: in corso il dibattito. DIRETTA "Onestamente, si è sgonfiata nel tempo. Per molto tempo non ho potuto vederla con un occhio esterno, oggettivo. Quindi non ho mai potuto dirlo o capirlo davvero. Alla fine è decisamente diventato tedi ...Una Feldi Eboli da urlo esordisce con una vittoria strameritata in Champions League. I ragazzi di Samperi battono i finlandesi del Kampuksen Dynamo col punteggio di 4-2. Successo in ...