Tocca a te! | dal 27 ottobre su RaiPlay la seconda edizione del contest ideato da Carlo Conti

Il Fatto Quotidiano

! torna su RaiPlay dal 27 ottobre con la seconda stagione . Il format, ideato da Carlo Conti, presenterà una rassegna di esibizioni sorprendenti, originali e ironiche. Sulla piattaforma ...... il mio punto di vista non è poi diverso da quello di chi mi osservava dipingere: mane accorgi ... "Il tema dell'emergenza climaticaanche quello delle ingiustizie sociali ed è per questo che, ... Caro merito, ora tocca a te: meritati quel che hai avuto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Caro merito, oggi che tu stai in cattedra senza merito, fatti una domanda e datti una risposta: ma siamo sicuri che solo i ragazzi debbano andare fuori" ...