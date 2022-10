Struffoli napoletani | la ricetta per farli davvero strepitosi

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Glisono dei dolcettisquisiti, voletein casa? Con questail risultato è garantito Glisono dei dolcetti tipici della tradizione culinaria napoletana, in origine si preparavano durante le festività di Natale ma ad oggi si possono trovare anche durante l’anno. Con la loro incredibile bontà sonoirresistibili.(Screenshot da Facebook)Piccoli e sfiziosi dolcetti fritti ricoperti di miele, codette colorate e frutta candita, la loro preparazione è molto semplice, potete infatti farla in casa ottenendo risultati. Ottimi come dessert a fine pasto o in ogni altro momento della giornata, ...