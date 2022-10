Sean Penn riceve il premio umanitario dalla Television Academy

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)il Bob Hope Humanitarian Award, lo ha annunciato la. Per quale motivoil? Il pluripremiato attore e documentarista sarà premiato per i suoi “decenni di attivismo” al 26° evento della Hall of Fame dell’organizzazione il prossimo mese. Aviene riconosciuto il lavoro del suo Community Organised Relief Effort (CORE), che ha fondato in seguito al terremoto del 2010 ad Haiti. CORE ha collaborato con i vigili del fuoco di Los Angeles all’inizio della pandemia di coronavirus e, più recentemente, ha dispiegato una risposta umanitaria a lungo termine in Ucraina. I premi La cerimonia del 16 novembre vedrà l’ingresso di sei leggende televisive. I premiati ...