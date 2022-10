Sci | CdM | Bassino e Brignone guidano gli allenamenti del gruppo polivalenti in Val Senales

Stessa sorte anche per le discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre. MILANO - Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e ...Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre, è arrivata anche l'ufficializzazione della cancellazione delle discese femminili di Coppa del ...Stessa sorte anche per le discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre.MILANO (ITALPRESS) - Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato ...Cervinia, 25 ott. Adnkronos) – Dopo la cancellazione delle discese maschili inizialmente previste per sabato 29 e domenica 30 ottobre, è arrivata anche l'ufficializzazione della cancellazione delle di ...