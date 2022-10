Questo governo non mi piace per niente nelle parole Ora vedremo i fatti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Credo molto nella democrazia e nell’alternanza al. Non mi è mai piaciuto il “centro” davanti alla sinistra e alla destra: finalmente abbiamo undi destra, senza centro. E lo guida una donna, una cosa che la sinistra non è mai stata in grado di esprimere. Penso sia un bene per la democrazia, e anche per la sinistra che, forse, imparerà a compattarsi, come sa fare benissimo la destra. Non credo chedi destra sia la “fine della storia” e che ci porterà a chissà quali disastri. Unanalogo lo ha già fatto e l’Unione Europea lo ha fermato, mandandoci Mario Monti. Ci sono luci ed ombre, già a partire dai nomi dei ministeri. Una luce è il Ministero del Mare, a cui è stato aggiunto il Meridione. Le politiche nazionali riguardo al mare sono frammentate in una miriade di ...