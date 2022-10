Palermo | reati ambientali | lavoratori in nero e abusivismo | sequestrate 2 officine

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. (Adnkronos) - I finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano dihanno sequestrato duenel quartiere di Passo di Rigano che operavano senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge. In particolare, le Fiamme gialle durante il primo controllo hanno rilevato che il titolare svolgeva l'attività di autoriparazione in forma totalmente abusiva essendo sprovvisto di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o altra autorizzazione. E' scattato così il sequestro cautelare amministrativo del locale, delle attrezzature e dei macchinari da lavoro utilizzati. L'uomo è stato segnalato alla Camera di commercio per l'irrogazione della sanzione amministrativa per un importo pari a 5.164,57 euro. Analoga violazione amministrativa è stata accertata nel secondo controllo effettuato dai finanzieri ...